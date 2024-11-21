Google duyurdu, iPhone’a ücretsiz yapay zeka geldi! Gemini ile yeni dönem

Google’ın Android cihazlarda birkaç aydır kullanılan yapay zeka uygulaması Gemini, uzun süren bekleyişin ardından App Store’da yerini aldı.

Google tarafından yapılan duyuruda Gemini’nin artık iPhone için yayınlandığı, kullanıcıların tüm özelliklerden faydalanabileceği aktarıldı.

GOOGLE GEMINI IPHONE UYGULAMASI ÇIKTI

iPhone kullanıcıları artık özel mobil uygulama ile Gemini'yi tamamen yeni bir şekilde deneyimleyebilir. Teknoweek.com’un haberine göre Gemini'yi iOS'ta veya bir web tarayıcısında Google uygulamasıyla kullanmanın yanı sıra, iPhone kullanıcıları öğrenmeyi, yaratıcılığı ve üretkenliği geliştirmeye yardımcı olan özelliklere kolay erişimle daha akıcı bir Gemini deneyiminin keyfini de çıkarabilirsiniz.

Peki iPhone’un Gemini uygulamasında neler kullanılabilir?

Hemen hemen Android’de çalışan tüm Gemini özelliklerini iPhone’da da kullanmak mümkün.

Gemini Live ile serbest akışlı sohbet gerçekleştirebilirken, aynı zamanda herhangi bir konu hakkında soru sorup özel planlar yapabilirsiniz.

Google'ın şimdiye kadarki en yüksek kaliteli görüntü oluşturma modelimiz olan Imagen 3 ile metin açıklamalarınızı hızla çarpıcı AI görüntülerine dönüştürmeye yarıyor.

Arkadaşlarınızın grup sohbetinde paylaşmak için mükemmel bir görüntü arıyor veya yaratıcı bir proje için benzersiz bir görsele ihtiyaç duyuyor olun, Imagen 3'ün gelişmiş fotogerçekçiliği ve doğruluğu fikirlerinizi hayata geçirebilir, hatta galaksi temalı, badem şeklindeki tırnaklar ile inanılmaz ayrıntılar da oluşturabilirsiniz.

YouTube, Google Haritalar, Gmail, Takvim ve daha birçok uygulamayla entegre çalışan Gemini, platformlar arasında etkileşim kurmaya da imkan sağlıyor.

Google Gemini’yi iPhone’a yükleme için buraya tıklayabilir, App Store’dan indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Kaynak: Google Blog