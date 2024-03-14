Google'dan güvenlik açıklarını bulanlara 10 milyon dolar ödül

Google, 2023 yılında ürün ve hizmetlerindeki güvenlik açıklarını bulup sorumlu bir şekilde bildirdikleri için dünya genelindeki 630'dan fazla araştırmacıya 10 milyon dolar ödediğini açıkladı.

Şirket blogunda yer alan bilgilere göre, bu araştırmacılar Google'ın Android ve Wear OS gibi çeşitli ürünlerindeki güvenlik açıklarını tespit etmeye çalıştı. En büyük ödeme 113.337 dolar olarak gerçekleşti. Google, programın başlatıldığı 2010 yılından bu yana araştırmacılara toplam 59 milyon dolar ödeme yaptığını söylüyor.

Donanımhaber'de aktarılana göre, geçtiğimiz yıl şirket Gemini gibi yapay zeka tabanlı hizmetleri de dahil ederek güvenlik açığı arama programını genişletti. Yıl genelinde bu kategoride 35 hata tespit edildi ve toplamda 87 bin dolar ödeme yapıldı. Android ve Google'ın donanım ürünlerinde bulunan güvenlik açıkları için 3.4 milyon dolarlık bir ödeme çıktı.