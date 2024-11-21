Huawei yeni yapay zeka çipi için seri üretime geçecek: Tarih verildi

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni nesil yapay zeka çiplerinin üretim sürecine hız kazandırdı. ABD’nin teknoloji transferi ve ithalat üzerindeki yaptırımlarına rağmen Huawei, Ascend 910C adlı yapay zeka çipinin seri üretimine 2025’in ilk çeyreğinde başlamayı planlıyor.

İlk siparişlerini almaya başladı

Reuters’in haberine göre, Huawei bu çipin örneklerini bazı teknoloji şirketlerine göndererek ilk siparişlerini almaya başladı. 910C modelinin, ABD merkezli Nvidia’nın ileri düzey yapay zeka çiplerine alternatif olması hedefleniyor. Ancak kaynaklar, üretim sürecinde yeterli verimliliğin henüz sağlanamadığını vurguluyor.

Ascend 910C, Çin’in en büyük yonga üreticilerinden SMIC’in N+2 teknolojisiyle üretiliyor. Ancak ABD’nin litografi ekipmanlarına yönelik kısıtlamaları, bu süreçteki üretim verimliliğini yüzde 20 gibi düşük bir seviyede tutuyor. Ticari ölçekli üretim için ise bu oranın en az yüzde 70 olması gerekiyor.

Huawei’nin bir önceki modeli olan Ascend 910B’nin üretim verimi yüzde 50’de kalmış ve bu durum, ticari ölçekli kullanımı zorlaştırarak üretim planlarında gecikmelere neden olmuştu. Şirketin, yeni modeliyle bu sorunları aşmak için yoğun bir çaba gösterdiği belirtiliyor.

Huawei, Ascend serisini yerel ve küresel pazarda daha yaygın bir şekilde kullanıma sunmayı hedefliyor. Bu girişim, Çin’in teknoloji alanında kendi kendine yeterlilik hedeflerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.