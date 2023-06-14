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Instagram, yeni özelliğini duyurdu

Instagram, "Notlar"a müzik koymaya olanak tanıyan özelliğini bugün kullanıma sunmaya başladığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Instagram’a yakın zamanda gelen “Notlar” kısmına da müzik eklemeyi sağlayacak özellik test edildikten sonra bugün kullanıma sunuldu.

Durum güncellemesi gibi çalışan ve 24 saatte kaybolan “Notlar”, mesajlar kısmında yer alıyor ve ne düşündüğünüzü takipçilerinizle paylaşmanızı sağlıyor.

Özellik, düşüncelerini ruh hallerine uygun müziklerle birleştirerek paylaşmasına olanak tanıyor. Notunuza, 30 saniyelik müzikler ekleyebileceksiniz. Ayrıca müzikle alakalı kısa bir açıklama da koymak mümkün olacak.

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