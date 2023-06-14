OpenAI, ChatGPT fiyatlarını düşürdü ve yeni özellikler ekledi

OpenAI, kısa süre önce GPT-3.5-turbo ve GPT-4'ün yeni sürümlerinin yayınlandığını açıkladı. Yeni sürümlerin bazı ek yeniliklerle de birlikte geleceği bildirildi.

GPT-4 ve GPT-3.5-turbo, OpenAI'ın blog yazısında açıkladığı gibi, geliştiricilerin ChatGPT eklentileri gibi harici araçlara yapılan istekleri dış kaynak olarak kullanabilen sohbet robotları oluşturmasına olanak tanıyan "İşlev Çağırma" adlı bir özelliğe sahip olacak. Ayrıca OpenAI, doğal dili veritabanı sorgularına dönüştürme gibi özellikler de ekledi.

Yeni GPT-3.5-turbo, önceki sürümünün dört katı bağlam uzunluğunu (16.000 belirteç) iki katı fiyata sunuyor. OpenAI, bu sayede yenileniş modelle birlikte tek seferde yaklaşık 20 sayfalık metin alınabileceğini söylüyor.

Öte yandan OpenAI, GPT-3.5-turbo'nun (genişletilmiş bağlam pencereli versiyon değil, orijinal versiyon) fiyatını %25 oranında düşürdüğünü açıkladı. Geliştiriciler artık modeli 1.000 girdi belirteci başına 0,0015 dolar ve 1.000 çıktı belirteci başına 0,002 dolar karşılığında kullanabilecekler, bu da dolar başına yaklaşık 700 sayfaya denk geliyor. OpenAI'ın en popüler metin gömme modellerinden biri olan text-embedding-ada-002 için de fiyatlar düşürülüyor.

Text-embedding-ada-002 artık 1.000 token başına 0,0001$'a mal oluyor, bu da önceki fiyattan %75'lik bir indirim anlamına geliyor. OpenAI, bu indirimin sistemlerindeki verimliliğin artmasıyla mümkün olduğunu söylüyor.