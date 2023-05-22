Instagram'dan Twitter'a rakip uygulama

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın ana şirketi olan Meta, Twitter'a rakip olan ürünü bazı influencerlar ve içerik oluşturucular ile test etmeye başladı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, geçen yılın Mart ayında Meta, milyarder Elon Musk'a ait Twitter ile rekabet etmeyi amaçlayan, metne dayalı, yeni bir merkezi olmayan sosyal ağın lansmanını duyurdu.

Bu duyuru, P92 kod adlı projenin bağımsız bir uygulama olarak geliştirileceğini ve kullanıcıların Instagram kimlik bilgilerini kullanarak projeye erişebileceğini belirten bir raporun ardından geldi.

Meta'nın bu hamledeki amacı, Musk'ın yönetimi ele alıp platformun bazı kurallarında değişiklik yapmasından sonra alternatif arayan bazı Twitter kullanıcılarını kendine çekmek.

Bu adımın, Meta'nın Twitter'ın hakim olduğu bir alana girmesini sağlayacağı düşünülüyor.

Uygulamayla ilgili bazı ayrıntılar ortaya çıksa da, sızıntılar uygulamanın adını açıkça ortaya çıkarmadı.

Kullanıcılar, Instagram kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapabilecek ve takipçileri, kullanıcı adı, biyografisi ve doğrulama rozeti yeni uygulamaya aktarılacak.

Kullanıcılar gönderilerin özetlerini görebilecek ve ekli bağlantılar, resimler ve videolar ile birlikte 500 karaktere kadar metin tabanlı gönderiler oluşturabilecek.

Yeni uygulama, Instagram ve Twitter'ın önemli bir karışımı gibi görünüyor.

Raporlar, Meta'nın kullanıcılara başlangıçtan itibaren bazı kontroller sağlayacağını ve bu sayede gönderilerine kimlerin yanıt verebileceğini veya hesaplarından bahsedebileceğini kontrol etmelerini sağlayacağını gösteriyor.

Görünüşe göre Instagram'da yasaklanan tüm hesaplar yeni uygulamada da yasaklanacak.