Kullanıma sunulacak yeni emojiler belli oldu

2024'te geleceği belirtilen yeni emojiler arasında dikey olarak sallanan kafa, yatay olarak sallanan kafa, misket limonu, anka kuşu, kırık zincir, kahverengi mantar, aile siluetleri ve birden fazla cilt tonuna sahip insan emojileri yer alacak.

Bu karakterler Unicode Konsorsiyumu'nun bu eylül ayında onaylayacağı Emoji 15.1 spesifikasyonuna dahil edilebilir. Emojipedia tarafından listelenen bu emojiler değerlendirileme aşamasında ancak bu aşamadaki birçok emoji onaylanarak resmi emoji sürümlerine dahil edilmekte. Yani bu yeni emojilerin gelişine kesin gözüyle bakılıyor.

Emoji 15.1 karakterleri Eylül 2023'te son halini alacak ve ardından Apple, Google ve diğer cihaz üreticileri bunları gelecekteki iOS ve Android yazılım güncellemeleriyle müşterilerine sunmaya başlayacak.