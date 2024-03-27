LC Waikiki dönüşümü “Metomatik”leştirdi

LC Waikiki’nin üretimde uyguladığı Metomotik Projesi hakkında, Teknoloji gazetesi’ne bilgi veren LC Waikiki Tedarik Zinciri Genel Müdürü Yasemin Tamer projeyi şöyle anlatıyor:

“Metomatik Projesi; üretim hatlarında uygulanan geleneksel yöntemlerden farklılaşmış, üretim kalitesini artırmayı hedefleyen dijital dönüşüm platformudur. Proje sayesinde, üretim sürecinde geleneksel yöntemlerle 7 olan iş adımını 3 adıma düşürerek önemli bir yalınlaşma sağlandı. Metomatik projesiyle; üretim kalitesini artırmayı, sürdürülebilirlik adına kağıt kullanımını azaltmayı, kesim işlemlerinin her noktasında izlenebilirliği sağlamayı, AI destekli karar destek mekanizmalarıyla iş süreçlerini iyileştirmeyi ve İş süreçlerindeki kaliteden kaynaklı hataları minimize etmeyi hedefledik ve tüm süreçlerde başarı kaydettik. Ayrıca, bu süreçte mekanik, elektronik, yazılım geliştirmelerinin yanında AI destekleriyle birlikte operasyonel ve yönetsel olarak süreçlerin gelişimini sağladık.”

LC Waikiki’nin 4’lü stratejisi

Yasemin Tamer, üretimden perakendeye uzanan her alana dokunun bir marka olarak LC Waikiki’nin bugünkü dijital ve teknolojik dönüşüm yaklaşımı ve stratejisini aktarırken 4 basamaklı bir stratejileri olduğunu söylüyordu. Yasemin Tamer bunu şöyle aktardı: “LC Waikiki'nin bugünkü dijital ve teknolojik dönüşüm yaklaşımı ve stratejisi, sürekli yenilenen perakende ve tekstil sektöründe rekabet gücünü artırmaya odaklanıyor. Stratejilerimiz 4 başlığı içeriyor:

1. Dijital Entegrasyon ve Omnichannel Stratejisi: Dijital kanalları etkin bir şekilde kullanarak müşteri deneyimini artırmayı ve satışları optimize etmeyi, müşterilerimizin online ve offline alışveriş deneyimlerini entegre hale getirerek marka sadakatini artırmayı amaçlıyoruz.

2. Veri Odaklı Karar Alma: Büyük veri ve veri analitiğiyle desteklenen stratejik karar alma süreçlerini benimsiyor ve iş stratejilerimizi müşteri davranışlarını, talep eğilimlerini ve trendleri analiz ederek belirliyoruz.

3. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi: Yapay zeka ve makine öğrenimi gibi gelişmiş teknolojileri kullanarak stok yönetimi, kişiselleştirilmiş pazarlama, talep tahmini gibi alanlarda verimliliği artırmayı ve operasyonel süreçleri optimize etmeyi hedefliyoruz.

4. Sürdürülebilirlik ve İnovasyon: Sürdürülebilirlik ilkelerini iş stratejimizin merkezine yerleştirerek çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı artırmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda sürekli olarak ürün ve hizmetlerimizde inovasyona odaklanarak pazarda farklılaşmayı sağlıyoruz.

Yapay Zeka, IoT ve Büyük Veri

Yasemin Tamer bugünkü yeni dönemi tanımlarken, “Yapay zeka, IoT ve büyük veri gibi alanlara odaklı dijitalleşme ve teknoloji yatırımları, müşteri deneyimi ve kişiselleştirme, sürdürülebilir üretim ve tedarik zinciri yönetimi, hızla değişen pazar koşullarına uyum sağlamak için esneklik ve hızlı adaptasyon, rekabet avantajı sağlayacak en önemli parametreler arasında yer alıyor” diyor.

LC Waikiki’nin Dönüşüm Planları

LC Waikiki Tedarik Zinciri Genel Müdürü Yasemin Tamer, gelecek planlarını ve globalleşirken dönüşümde yapacaklarını da şöyle aktarıyor: “Artan Dijitalleşme ve Otomasyona bağlı olarak üretim süreçleri daha verimli hale gelecek, maliyetler düşecektir. Yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarının, talep tahmini, stok yönetimi ve kişiselleştirilmiş pazarlama gibi alanlarda daha yaygın bir şekilde kullanılacağını göreceğiz. Çevresel ve sosyal sorumluluklarını artırmak isteyen şirket ve markalar, sürdürülebilir üretim modellerine geçiş yaparak ve yeşil teknolojileri benimseyecekler. Tüketici alışkanlıklarındaki değişimlerle birlikte, satışlarda e-ticaretin payı daha da artacak, şirketler bu alana daha fazla yatırım yapacaklar.

Global rekabette, yurt dışına yönelik planlarımız arasında, uluslararası yeni pazarlara açılmak ve başarı elde edilen pazarlarda genişlemek, yurt dışı pazarlarda başarılı olabilmek için yerel tüketici tercihlerine ve pazar dinamiklerine uygun ürün ve hizmetler sunmak, yurt dışı pazarlara girişte rekabet avantajı sağlamak üzere yerel şirketlerle iş birliği yapmak ya da stratejik ortaklıklar kurmak yer alıyor”.

BEKLENEN TRENDLER

Perakende ve tekstil sektörlerinin geleceğini şekillendirecek ve rekabeti etkileyecek trendler ve dönüşümleri şöyle sıralayabiliriz:

Dijitalleşme ve Teknolojik İnovasyonlar

Sürdürülebilirlik ve Yeşil Teknolojiler

Kişiselleştirilmiş Deneyimler

Omnichannel Perakende Stratejileri

Hızlı Moda ve Üretim Süreçlerinde Esneklik

Yenilikçi İş Modelleri ve İş Birlikleri

Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi