2025 Mercedes-Maybach S-Serisi, dudak uçuklatan fiyatıyla tanıtıldı: Tam 6 model birden!

Yeni Maybach S-Serisi, beyaz, gri, gümüş ve siyahın yanı sıra yeşil ve kırmızı gibi bazı benzersiz kişiselleştirilmiş renkleri de içeren 13 adet tek tonlu boya seçeneği sunuyor.

İki tonlu araç boyasında ise kullanıcılar siyah, gri, gümüş ve kahverengi dahil olmak üzere ağırlıklı olarak soğuk altı renk arasından seçim yapabilecek. Üreticiye göre mavi ve gümüş kombinasyonu özellikle çekici görünüyor. Öte yandan iç mekan da çeşitli renk ve doku kombinasyonları sunuyor. Mavi, çin mavisi ve zeytin yeşili gibi benzersiz boya ve kaplama renkleri arasında seçim yapılabilecek.

MERCEDES 6 MODELİNİ GÖRÜCÜYE ÇIKARDI

S 480, maksimum 380 hp güç ve 500 Nm maksimum tork üreten 3.0 litrelik L6 motordan güç almaktadır. Bu motor 0'dan 100 km/s hıza 5,6 saniyede çıkabilmektedir.

S 580, maksimum 503 hp güç ve 700 Nm maksimum tork üreten 4.0 litrelik bir V8 motordan güç alıyor. Saatte 100 km hıza ulaşma süresi 4,9 saniye olarak açıklandı.

Bir diğer model olan S 680 ise, maksimum 611 hp güç ve 900 Nm maksimum tork üreten 6.0 litrelik bir V12 motor kullanmaktadır. Saatte 100 km hıza sadece 4,7 saniyede çıkabiliyor.

Plug-in hibrit S 580 e, toplam 509 hp güç ve 750 Nm kombine tork üreten 3.0 litrelik L6 motordan güç alıyor. Aracın 100 km hıza ulaşması ise sadece 5,2 saniye.

Tüm araçların fiyatı 206 ila 511 bin dolar arasında değişiklik gösteriyor. Aynı zamanda tüm araçların azami hızı 250 km.