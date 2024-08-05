META ilan verdi: Türkçe bilen yönetici arıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), katalog suçlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 2 Ağustos Cuma günü Instagram’a erişim engeli getirdi. Kararın üzerinden 48 saat geçmesinin ardından gözler BTK’nın karara ilişkin mahkeme kararı getirip getirmeyeceğine çevrildi. Ancak BTK’nın katalog suçlara ilişkin engelleme kararları için mahkeme kararı aranmazken, Instagram da erişime açılmadı.

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan yetkililer, Instagram ile müzakerelerin devam ettiğini ancak sosyal medya devine yeniden erişimin kendisine verilen listeyi kaldırması durumunda mümkün olduğunu vurguladı.

META’nın Türkçe bilen yönetici ilanı

Instagram’ın kapatılması sonrası Instagram’ın çatı şirketi Meta, Türkçe bilen yönetici ilanı verdi. Linkedin’deki Meta sayfasında yayınlanan ilanda, Londra’da çalışacak bir yönetici arandığı ifade edildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Meta’nın ilanı şöyle:

“Meta, Meta liderlik ekibindeki üst düzey yöneticileri desteklemek üzere deneyimli bir Yönetici İdari Ortak arıyor. Bu görevdeki kişiden karmaşık takvime ve yoğun seyahat planlaması göz önüne alındığında problem çözmede uzman olması ve organizasyonel yapıya güç vermesi beklenecek. Ayrıca, ideal aday çok iyi derecede iletişim becerilerine sahip olacak. Bu pozisyon tam zamanlıdır.”