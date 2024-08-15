METİN 2 KAPANACAK MI? Milyonlarca oyuncu tedirgin! Metin 2 neden kapanıyor?

Metin 2 kapanacak mı? Metin 2 neden kapanıyor? soruları on milyonlarca oyuncunun gündemine oturdu. Ana konusu savaş, çarpışma, strateji ve farm olan Metin 2’nin Türkiye’deki sunucularını kapatacağı ve böylece çekileceği öne sürüldü. Haberi alan oyuncular büyük üzüntü yaşarken detayları öğrenmek için de arama motorlarının yolunu tuttu. 2007 yılından bu yana hayatımızda olan ve birçok online oyunu geride bırakarak en çok oynananlar arasında yerini almayı başaran Metin 2 hakkındaki iddiaların aslı araştırılıyor.

METİN 2 KAPANACAK MI?

HAYIR. Metin 2 kapanmayacak. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklama yanlış algılara neden oldu. Sosyal medyada yayılan haberlerde şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Oyuncularımız,

2007 yılında Türkiye oyun topluluğuna katıldığımız günden bu yana, birlikte unutulmaz anılar ve heyecan verici deneyimler yaşadık. Sizlerin desteği ve sadakati sayesinde, oyunumuzu 2024 yılına kadar başarıyla sürdürebildik. Ancak, her güzel şeyin bir sonu vardır ve maalesef bu yolculuğun sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Üzülerek belirtmek isteriz ki, 30 Ağustos 2024 tarihinde sunucularımızı kapatma kararı aldık. Bu karar bizler için hiç de kolay olmadı, fakat oyunumuzun sürdürülebilirliği açısından en doğru adımın bu olduğuna inanıyoruz.

Bugüne kadar bize gösterdiğiniz ilgi, destek ve sevgi için siz değerli oyuncularımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Sizlerin yarattığı topluluk, paylaştığı anılar ve kurduğu dostluklar, bizler için her zaman çok özel ve değerli olacak.

Son bir kez daha, sizlere içtenlikle teşekkür ederiz.”

METİN 2 NEDEN KAPANIYOR?

Metin 2 kapanmıyor. Konuya ilişkin Metin 2 Türkiye ekibi iddiaları yalanladı ve şu açıklamayı yaptı:

“Merhaba, Son bir kaç saattir sosyal medya ve haber sitelerinde yer almakta olan Metin2’nin kapanacağı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Araştırmadan uzak, kopyala yapıştır haberciliği ile yayılan bu bilgiyi ciddiye almamanızı rica ederiz. Metin2’nin kapanması değil, ONYX sunucuları seni bekliyor! Metin2 Türkiye Takımınız.”