Nubia, yenilikçi akıllı telefon modelleriyle Türkiye’ye geliyor

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden ZTE, teknoloji meraklıları arasında dünya genelinde büyük ilgi gören markası nubia’nın yenilikçi akıllı telefon, tablet ve yeni nesil teknoloji ürünlerini Netaş desteğiyle Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. “Sadece Kendin Ol” sloganından ilham alan nubia, teknoloji meraklılarına farklı tasarımlar, üstün özellikler ve deneyimler sunan geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

nubia, geçtiğimiz Şubat ayında İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen Dünya Mobil Kongresi’nde tanıtılan ve büyük ilgi gören ürünlerini yakın zamanda Türkiye’deki teknoloji meraklılarıyla buluşturacak.

Türkiye’de satılacak modeller arasında dünyanın ilk ekran altı kamerasına sahip olan nubia Z60, rakiplerine göre çok daha iyi fotoğraf ve video özellikleri sunan katlanabilir nubia flip 5G, fotoğrafçılığı ve videografiyi bir üst düzeye taşıyan nubia Focus 5G, herkes için muhteşem bir oyun deneyimi sunan nubia Neo 2 5G ve müzik dinlemeyi daha keyifli hale getiren nubia Music yer alıyor.

Nubia Z60 Ultra

Beşinci nesil ekran altı kamera teknolojisi ve gerçek tam ekranıyla dikkat çeken nubia Z60 ultra, üstün Neovision sistemiyle kullanıcılara mükemmel bir fotoğraf ve video deneyimi sunuyor. OIS destekli üçlü arka kamera kurulumu ve ön ekran altı kamerasıyla kullanıcıların gece ve gündüz her koşulda yüksek çözünürlüğe sahip kaliteli fotoğraflar ve videolar çekmelerine olanak tanıyor. Snapdragon™ 8 Gen 3 çipseti, 6.000 mAh pili ve IP68 sınıfı toz ve su geçirmezlik özellikleriyle teknoloji meraklıları arasında büyük ilgi görüyor.

Nubia Flip 5G

Esnek katlanabilir ekrana ve yüksek mukavemetli mekanizmaya sahip nubia Flip 5G, kusursuz bir şekilde katlanıyor ve açılıyor. Cihaz, telefonu açmadan çeşitli uygulamalara hızlı erişim sağlayan 6,9 inç 120Hz ultra net esnek bir iç ekran ve çok işlevli bir dış ekran içeriyor. 50MP çift arka kamerasıyla çekilen görüntüler her iki ekranda aynı anda izlenebiliyor eller serbest özçekimler için çok açılı gezinme özelliğiyle benzersiz bir fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. Gücünü Qualcomm® Snapdragon™ 7 Gen 1 çipset ve 4310 mAh pilden alan cihaz olağanüstü bir performans gösterirken rakiplerine göre çok daha gelişmiş kamera özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Nubia Focus 5G Serisi

Neovision fotoğrafçılık sistemiyle desteklenen amiral gemisi düzeyinde 108MP çift kamera sistemiyle donatılan nubia Focus 5G serisi, yüksek performans ve maliyet verimliliği sergiliyor. Seri, kullanıcıların zahmetsizce çarpıcı fotoğraflar çekmesini sağlayan sensör içi yakınlaştırma algoritması, RAW süper gece modu, RAW HDR ve 4K video ile entegre edilmiş etkileyici bir dizi işlevsellik içeriyor. Cam arka kapakla tasarlanan cihaz, klasik profesyonel kamera lenslerini anımsatan zarif ve estetik bir görünüm sunuyor.

Nubia Neo 2 5G

Nubia Neo 2 5G, mobil oyunculara benzeri görülmemiş ve keyifli bir deneyim sağlayan çift oyun tetiği içeriyor. Tetikler oyuncuların işlevleri kendi tercihlerine göre özelleştirmelerine olanak tanıyarak oyun kontrol deneyimini önemli ölçüde geliştiriyor.

Nubia Music Serisi

Yüksek kaliteli hoparlörleri ve yapay zeka destekli ses algoritmasıyla kullanıcıların müzik keyfini en üst düzeye çıkaran nubia Music Serisi, kullanıcılara sürükleyici bir ses deneyimi sunuyor ve 3,5 mm iki kulaklık çıkışıyla müzik paylaşımını kolaylaştırıyor.