Playstore.com’da 2024 yılının en çok satan oyunları belli oldu

Türk Telekom’undijital oyun alışveriş platformu Playstore.com, hem uygun fiyat hem de kolay ödeme imkanlarıyla birçok farklıkategoride oyunu 2024 yılında daoyunseverlere sundu. En popüler PC oyunlarını ve dijital ürünleri Playstore.com üzerinden kolaylıkla alabilen oyunseverler, 2024 yılı içerisinde birçok farklı oyunu tercih etti. Playstore.com, 2024 yılında en çok tercih edilen oyunları ve dijital ürünlerini açıklarken genel sıralamada en çok satan oyun PC’ye çıkan Ghost of TsushimaDirector’sCutoldu.

2024 yılı en çok tercih edilen oyunu Ghost of TsushimaDirector’sCut

Yıl boyunca birçokyeni oyun sevilerek oynanırken oyuncular Playstore.com üzerinden birbirinden farklı türde oyunları tercih etti. 2024 yılında en çok tercih edilen oyun Japonya’nınTsushima Ada’sında geçen samuray oyunu Ghost of TsushimaDirector’sCut oldu. İkinci sırayı M&B Bannerlord alırken üçüncü sırada Back 4 Blood yer aldı. Yılların eskitemediği RockstarGames’in sevilen oyunu RedDeadRedemption 2 dördüncülüğü alırken Kratos’un eşsiz hikayesi God of War: Ragnorök beşinci sırada listeye girdi.

En çok tercih edilen kategori aksiyon oyunları oldu

Playstore.com üzerinden alışveriş yapan oyunseverler 2024 yılı içerisinde en çok aksiyon oyunlarını tercih etti. Aksiyon oyunları içerisinde ilk sırayı da Ghost of TsushimaDirector’sCut aldı.Strateji oyunları içerisinde ilk sırada co-op oynanabilen, oyunseverlerin arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdiği strateji, aksiyon oyunu Helldivers 2, macera oyunları kategorisinde ise son dönemin en çok beğenilen hikâyeli macera oyunlarından TheLast of Us Part 1 yer aldı.

Dijital ürünler Playstore.com’dan alınabiliyor

Playstore.com’un ürün portföyünde yer alan ve oyunseverlerin çokça tercih ettiği e-pin ve cüzdan kodlarının yanında dijital kartlarda bu yılda oyuncuların ilgi odağındaydı. 2024 yılında Riot Games’in FPS oyunu Valorant’ın oyun içi marketinde geçerli olan ValorantVP’si en çok satın alınan e-pin oldu. Dijital kartlarda ise Google Play kartları ilk sırada yer alırken iTunes kartları ise ikinci sırada yer aldı.