AKUT gönüllü İHA Timi sayesinde erişimi zor alanlara müdahale gücünü artırıyor

Gelişen teknolojiler afet yönetiminde hayat kurtarıcı bir role sahip bulunuyor.Operasyonlarına 2019 yılında İHA’ları (İnsansız Hava Araçları) dahil eden AKUT, bugün 8 ekipten oluşan İHA Timi ile zorlu doğa koşullarında dahi başarılı sonuçlar elde ediyor. En yeni teknolojilere sahip İHA’lar, erişimi zor veya zaman alıcı bölgelere hızla ulaşabiliyor. Termal kameralar sayesinde insan gözünün algılayamayacağı detayları tespit eden bu araçlar, operasyon alanında yüksek farkındalık ve detaylı analiz imkânı sunuyor. Ayrıca sahada çalışan ekiplerin güvenliğini artırarak operasyonların etkinliğini güçlendiriyor.

Yeni teknolojik açılımlara hazırlanıyor

İHA’ların başta doğada arama kurtarma çalışmaları olmak üzere sel ve kentsel arama kurtarma operasyonlarında büyük bir avantaj sağladığını vurgulayan AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, "İHA teknolojisinin operasyonlarımıza entegrasyonu, çalışmalarımıza büyük bir ivme kazandırdı. Termal kameralar ve otonom uçuş özellikleri sayesinde insan gözünün algılayamadığı detayları tespit ederek kurtarma süreçlerimizde fark yarattı. Gönüllülerimizin pilotsertifikasıyla gerçekleştirdiği operasyonlarda, durumsal farkındalık ve teknik analizlerde oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz. Teknolojiyi sahada etkili çözümler sunmak ve ekiplerimizin güvenliğini artırmak için kullanmaya devam edeceğiz. Bu misyonumuz, yeni teknolojik açılımları beraberinde getirecek” ifadelerinde bulundu.

Yüksek hassasiyet ve güvenlik sağlıyor

İHA’ların çeviklik, hız, erişimi zor veya vakit alacak yerlere hızlı erişme ve insan gözünün algılayamayacağı spektrumda sağlanan termal kamera görüntüsü sayesinde yüksek farkındalık sağlayabildiklerini ifade eden Akverdi, “Ayrıca analiz yapabilme olanağı sağlamaktadır. Yine sahada çalışan ekibin güvenliğini de sağlaması açısından büyük bir artı değer katıyor. Termal kameralar sayesinde gece veya zorlu hava koşullarında canlı tespiti yapılabiliyor. Bu özellik, özellikle doğa ve enkaz alanlarındaki operasyonlarda büyük bir avantaj yaratıyor” dedi.İHA’ların daha çok doğada arama kurtarma operasyonlarında kullanıldığını ifade eden Akverdi, “Doğada kaybolan bir kişiyi aradığımız operasyonlarda ağırlıklı İHA’ları değerlendiriyoruz. Bu gibi operasyonların yanı sıra aynı zamanda durumsal farkındalık, operasyon analizi, sektör görüntülemesi gibi konularda; teknik kurtarma operasyonlarında, sel operasyonlarında, kentsel arama kurtarma operasyonlarında ihtiyacımıza binaen de yine İHA’larımızı devreye alabiliyoruz” dedi.

“Bu teknoloji araziyi hızlı tarayabilme imkanı da sunuyor”

Arama kurtarmanın yapısı gereği gece-gündüz, 24 saat, arazi ve iklim koşullarından bağımsız operasyonlara çıkıldığını anımsatan Akverdi, “Bu operasyonlardaki en büyük gayemiz kaybolan ve yardıma ihtiyacı olan şahıslara en kısa sürede ve en etkili yoldan ulaşabilmek. Bu teknoloji bize araziyi daha hızlı tarayabilmemizi, gidilmek istenen bir noktadan hızlıca görüntü alınabilmemizi, iple erişim ve özel tekniklerle erişim sağlayıpkontrol edilebilecek yamaç, uçurum gibi alanları hızlıca taranabilmemizi, termal kamera yeteneği sayesinde arazideki canlı tespitlerinihızlıca yapabilmemizi sağlayan çok önemli bir güç kazandırdı. Dernek olarak globaldeki tüm yetkinlikleri takip eden, ulusal ve uluslararası akreditasyonu olan ciddi bir organizasyon olarak en güncel, bize hız ve pratiklik katacak her türlü teknolojiyi inceliyor ve bünyemize imkanlarımız dahilinde kazandırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

AKUT İHA Pilotu olabilmenin şartları var

AFAD Ulusal Uçuş Merkezi’nden operasyonlar özelinde izinler aldıklarını ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile protokol kapsamında ilerlediklerini bildiren Akverdi, “İHA konusu mevzuat olarak henüz Türkiye’de sistemi kurulmaya devam eden bir konu. Biz de AKUT olarak otoritelerle sürekli iletişim halinde olarak bu konunun geliştirilmesi özelinde üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız” dedi. Gönüllülerin sahip olmasını istedikleri belirli belgeler ve standartlar olduğuna da dikkat çeken Akverdi, “Bu belgelere sahip olan kişilerin bir oranda İHA uçuşu hakkında bilgisi ve tecrübesi olmuş oluyor. Sonrasında Arama Kurtarma özelinde uçuşlar yapabilmeleri ve AKUT İHA PİLOTU olabilmeleri için teorik eğitimler, sınavlar ve arazide uçuşlu eğitim ve sınav faaliyetlerigerçekleştiriliyor. İHA timlerimiz arasında eğitimler planlaması ve parkur hazırlama çalışmalarımız devam ediyor.”