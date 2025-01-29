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Grönland halkının yüzde 85'i, ABD'nin bir parçası olmak istemiyor

Grönland'da yapılan anket sonucunda, halkın yüzde 85'inin ABD topraklarına katılma fikrine karşı olduğu belirlendi.

Haber Merkezi
AA
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Grönland halkının yüzde 85'i, ABD'nin bir parçası olmak istemiyor
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Grönland ulusal gazetesi Sermitsiaq ve Danimarka medya kuruluşu Berlingske için Verian anket şirketinin yaptığı kamuoyu yoklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ada'yı ABD topraklarına katmaya işaret eden açıklamalarının ardından halkın, bu konudaki düşüncesi araştırıldı.

Grönland'ın ABD'nin parçası olmasını istemeyenlerin oranı yüzde 85

Anketin sonuçlarına göre, Grönland'ın ABD'nin parçası olmasını istemeyenlerin oranı yüzde 85, katılma fikrini destekleyenlerin oranı yüzde 6 olarak kaydedildi.

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

20 Ocak'taki yemin töreniyle göreve gelmesinden bu yana Ada'ya yönelik ilgisini zaman zaman gündeme getiren Trump, Grönland'da yaşayan yaklaşık 57 bin vatandaşın hepsinin ABD'ye katılmaya istekli olduğunu iddia etmişti.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki otonom bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

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