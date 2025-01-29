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ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan, Avrupa'ya savunma harcamalarını artırma çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rubio, Avrupa'yı savunma harcamalarını artırmaya çağırdı.

Haber Merkezi
AA
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan, Avrupa'ya savunma harcamalarını artırma çağrısı
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rubio, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede ele alınan konular

Görüşmede, transatlantik güvenliğin güçlendirilmesi ihtiyacının altını çizen Rubio, Avrupa'ya savunma harcamalarını arttırma çağrısında bulundu.

Rubio, ayrıca, "Çin'in oluşturduğu zorluklara" dikkati çekti ve Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarının uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

İkili, ABD-AB işbirliğini derinleştirmenin yollarını da ele aldı.

Kallas, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Rubio ile AB ve ABD'nin aynı çıkarlara sahip olduğu küresel konuları görüştüklerini ve "AB ve ABD'nin her zaman birlikte daha güçlü" olduğunu ifade etti.

AB, 27 Ocak'ta Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı almıştı.

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