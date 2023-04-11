Radikal karar: Twitter şirketinin ismi değişiyor

Twitter, Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından yaşadığı değişimlere bir yenisini daha ekledi.

Son aktarılan bilgilere göre, Twitter Inc. şirketi, artık yoluna X Corp. olarak devam edecek.

Karar ilk olarak Florida’nın Güney Bölgesi’ndeki bir mahkemedeki belgelerde ortaya çıktı.

Öte yandan Elon Musk, yapılan değişikliği doğrular nitelikte bir tweet attı.

Shiftdelete’de yer alan habere göre, söz konusu değişikliğin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.