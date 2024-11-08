Rekor fiyata satıldı! İşte insansı robotun sanat eserine biçilen değer

Dünyanın en gelişmiş robotlarından biri olan Ai-Da tarafından İngiliz matematikçi Alan Turing'in portresini yaptı.

Robot tarafından yapılan rekor fiyata satıldı.

A.I. God. Portrait of Alan Turing adlı 2,2 metre yüksekliğindeki portre, dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı Ai-Da tarafından üretildi. Portre, New York'ta yapılan satışta 1,32 milyon Amerikan doları fiyatıyla alıcı buldu.

Sotheby’s müzayede evi yaptığı açıklamada, "Rekor fiyat, modern ve çağdaş sanat tarihindeki önemli bir anı işaret ediyor ve yapay zeka teknolojisi ile küresel sanat piyasası arasındaki artan kesişimi yansıtıyor" ifadelerini kullandı.