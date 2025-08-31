Instagram’dan reklamsız abonelik modeli: Aylık ücreti belli oldu

Instagram, reklamlardan rahatsız olan kullanıcıları için yeni bir abonelik modeli duyurdu. Aylık 2 milyar aktif kullanıcı ve günlük 500 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip platform, ücretli abonelik sistemi ile reklamsız bir deneyim sunacak.

İşte, kullanıcıların karşısına çıkan abonelik ekranı:

Reklamsız kullanmak için abone ol

Instagram hesabını reklamsız kullanmak için aylık €7,99 başlangıç fiyatıyla abone ol. Verilerin reklamlar için işlenmeyecektir.

Reklamlarla ücretsiz olarak kullan

Instagram hesabını ücretsiz kullanırken, kişiselleştirilmiş reklamlar aracılığıyla ürün ve markaları keşfet. Verilerin reklamlar için işlenecektir. Sonrasında daha az kişiselleştirilmiş reklamlar görme seçeneğine sahip olacaksın.

Yeni sistem kapsamında kullanıcılar, aylık 7,99 Euro ödeyerek Instagram’ı reklamsız kullanabilecek.

Güncel kur ile Türkiye’den bir kullanıcı için bu ücret yaklaşık 384 TL’ye denk geliyor.