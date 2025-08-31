  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. Instagram’dan reklamsız abonelik modeli: Aylık ücreti belli oldu
Takip Et

Instagram’dan reklamsız abonelik modeli: Aylık ücreti belli oldu

Instagram, kullanıcılarına reklamsız deneyim sunmak için aylık 7,99 Euro (yaklaşık 384 TL) ücretli abonelik modelini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Instagram’dan reklamsız abonelik modeli: Aylık ücreti belli oldu
Takip Et

Instagram, reklamlardan rahatsız olan kullanıcıları için yeni bir abonelik modeli duyurdu. Aylık 2 milyar aktif kullanıcı ve günlük 500 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip platform, ücretli abonelik sistemi ile reklamsız bir deneyim sunacak.Instagram’dan reklamsız abonelik modeli: Aylık ücreti belli oldu - Resim : 1

İşte, kullanıcıların karşısına çıkan abonelik ekranı:

Reklamsız kullanmak için abone ol
Instagram hesabını reklamsız kullanmak için aylık €7,99 başlangıç fiyatıyla abone ol. Verilerin reklamlar için işlenmeyecektir.

Reklamlarla ücretsiz olarak kullan
Instagram hesabını ücretsiz kullanırken, kişiselleştirilmiş reklamlar aracılığıyla ürün ve markaları keşfet. Verilerin reklamlar için işlenecektir. Sonrasında daha az kişiselleştirilmiş reklamlar görme seçeneğine sahip olacaksın.

Yeni sistem kapsamında kullanıcılar, aylık 7,99 Euro ödeyerek Instagram’ı reklamsız kullanabilecek.

Güncel kur ile Türkiye’den bir kullanıcı için bu ücret yaklaşık 384 TL’ye denk geliyor.

En çok kazandıran fonlar belli oldu! İşte Ağustos ayının yüksek getiri sağlayan fonlarıEn çok kazandıran fonlar belli oldu! İşte Ağustos ayının yüksek getiri sağlayan fonlarıEkonomi

 

İstanbul'un 25 ilçesinde elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek: Beyoğlu, Esenler, Güngören, Sarıyerİstanbul'un 25 ilçesinde elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek: Beyoğlu, Esenler, Güngören, SarıyerGündem

 

Teknoloji
Google'dan 2,5 milyar kişiye uyarı: Gmail şifrenizi değiştirin
Google'dan 2,5 milyar kişiye uyarı: Gmail şifrenizi değiştirin
Bakan Uraloğlu, 5G ihale tarihini duyurdu
Bakan Uraloğlu, 5G ihale tarihini duyurdu
Düzce Teknopark, Batı Karadeniz’e yön veren merkez oldu
Düzce Teknopark, Batı Karadeniz’e yön veren merkez oldu
Son dakika: X çöktü mü, Twitter’a neden girilemiyor? İşte son durum
Son dakika: X çöktü mü, Twitter’a neden girilemiyor? İşte son durum
İntihar davası sonrası düğmeye basıldı: ChatGPT'ye ebeveyn denetimi geliyor
İntihar davası sonrası düğmeye basıldı: ChatGPT'ye ebeveyn denetimi geliyor
TÜİK açıkladı: Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a ulaştı!
TÜİK açıkladı: Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a ulaştı!