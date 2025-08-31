Google'dan 2,5 milyar kişiye uyarı: Gmail şifrenizi değiştirin

Google, son dönemde artan veri ihlalleri ve kimlik avı saldırıları nedeniyle 2,5 milyar Gmail kullanıcısına birden fazla kez uyarı gönderdi.

Şirket, kullanıcıların hesaplarını korumak için şifrelerini güncellemeleri ve iki aşamalı doğrulama (2FA) yöntemini kullanmaları gerektiğini vurguladı.

Google’ın temmuz sonunda ve ağustosta gönderdiği bildirimlerde, hackerların kullanıcıları sahte e-postalarla kandırarak giriş bilgilerini ele geçirmeye çalıştığı belirtildi.

Bu saldırılarda özellikle “ShinyHunters” adlı bir grubun öne çıktığı, grubun “[email protected]” ve “[email protected]” gibi adreslerden fidye e-postaları gönderdiği aktarıldı.

Siber güvenlik araştırmacısı Jeremiah Fowler, mayıs ayında yaklaşık 184 milyon şifrenin açık bir veri tabanında sızdırıldığını ortaya koymuştu.

Bir ay sonra Google Tehdit İstihbarat Grubu (GTIG), şirketin Salesforce sunucularından birinde yaşanan veri ihlaliyle ticari bilgilerin ifşa edildiğini açıkladı.

Google, bu saldırının “UNC6040” adlı, kendini BT görevlisi gibi tanıtıp telefonla dolandırıcılık yapan bir hacker grubuyla bağlantılı olduğunu bildirdi.

Bu hafta ise “UNC6395” grubunun bulut şirketi Salesforce müşterilerini hedef aldığı yeni bir veri ihlali duyuruldu.

Google, kullanıcıların sık kullanılan sahte e-postalara dikkat etmeleri gerektiğini de hatırlattı. Özellikle “Şüpheli oturum açma engellendi” uyarılarıyla gelen maillerin hackerlar tarafından kullanıldığı belirtilerek, bu tür bildirimlerin yalnızca Google’ın güvenlik sayfasından kontrol edilmesi gerektiği ifade edildi.

Google’ın önerileri şu şekilde:

- Şifrelerinizi düzenli aralıklarla güncelleyin.

- İki aşamalı doğrulamayı (2FA) aktif edin.

- Güvenlik bildirimlerini yalnızca Google hesabınızın güvenlik sekmesinden kontrol edin.

- Şüpheli e-postalardaki bağlantılara kesinlikle tıklamayın.

- Google hesabınızın güvenlik durumunu kontrol etmek veya şifrenizi değiştirmek için myaccount.google.com adresini ziyaret edebilirsiniz.