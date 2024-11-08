Dubai Çikolatası furyası pastanelerden sonra e-ticarete de sıçradı

Sosyal medyada hızla yayılan ve viral hale gelen Dubai çikolatası, Türkiye’de büyük bir ilgiyle karşılanarak pastaneler önünde uzun kuyruklara yol açarken e-ticaret platformlarında da hızla kendine yer buldu.

Eylül ayında Hepsiburada’da satışa sunulmasının ardından platformda güçlü bir satış ivmesi yakalayan Dubai Çikolatası, ev kategorisinin ardından en çok aranan ilk 3 kelime arasına girdi.

En Yoğun Talep İstanbul, Ankara ve İzmir İllerinden

Geçen aya kıyasla Hepsiburada’da çikolata kategorisindeki satışlar genel olarak 1,5 kat artarken, Dubai çikolatası özelinde 5 kat gibi çarpıcı bir büyüme görüldü.

En yoğun talebin gösterildiği ilk 3 şehirde ise İstanbul, Ankara ve İzmir yer alıyor.