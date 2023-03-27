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Rus şirketten ChatGPT'ye rakip uygulama

Rus şirketi Sistemma, yapay zeka robotu ChatGPT'ye rakip olacak uygulamasını tanıttı.

Haber Merkezi
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Moskova merkezli şirket Sistemma, "SistemmaGPT" adlı projesini resmi web sitesinde hayata geçirdi.

Şirketin kendi geliştirmeleri ve Standford Üniversitesi'nin araştırmalarıyla birlikte hizmet veren yapay zeka uygulamasının tamamıyla iç serverlarda ve Rusça olarak çalıştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Sistemma, yapay zekasının yüksek kaliteli metinler yazabileceğini ve "ansiklopedik bilgiye" sahip olduğunu iddia ediyor.

Sohbet botu, şu an için beta sürümünde hizmet veriyor. Herkese açık testler ise haziran ayında yapılacak.

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