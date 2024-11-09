Samsung kullanıcıları dikkat: Bu güncellemede kritik hata! Yüklemeden önce iki kez düşünün

Samsung, aylık güncellemelerini düzenli olarak telefon ve tabletlerine sunuyor. Ekim 2024 güncellemesinde 42 güvenlik açığını kapatan teknoloji devi, zaman kaybetmeden Kasım 2024 güncellemesi de yayınlamaya başladı. Ancak bu güncelleme nadir görülen bir hatayı da beraberinde getirdi.

KASIM GÜNCELLEMESİNDE DİKKAT ÇEKEN SORUN

Yabancı basında aktarılanlara göre yakın zamanda yayınlanan Kasım 2024 güncellemesi, Samsung telefonlarda Android Auto işlevinin çalışmasını durduruyor.

Kasım güvenlik güncellemesi temel olarak sistem güvenliğini geliştirirken, aynı zamanda işlevsellikte değişiklik getirmiyor. Güncelleme temel olarak şarj dışındaki tüm USB bağlantılarını engelleyen Otomatik Engelleyici işlevini yükseltiyor. Ancak kullanıcılar cep telefonlarını USB üzerinden araca bağlarlarsa Android Auto bazı modellerde çalışmayı durduruyor.

Otomatik Engelleyici özelliği varsayılan olarak devre dışıdır, bu nedenle Kasım güncellemesini bu özellik etkin durumdayken yüklemek Android Auto'nun düzgün çalışmamasına neden olabilir.

Çözümü ise oldukça basit. “Güvenlik ve Gizlilik” seçeneğine gidip “Otomatik Engelleyici ‘yi bulabilir ve ’Maksimum Limit” ayarını kapatarak sorunu geçici olarak çözebilirsiniz.