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Son dakika! BTK, Sofascore uygulamasına erişim yasağı getirdi

BTK, canlı analiz, spor yorumları, istatistikleri kapsayan Sofascore uygulamasına erişim yasağı getirdi.

Haber Merkezi
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Son dakika! BTK, Sofascore uygulamasına erişim yasağı getirdi
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Son dakika...  Futbol, basketbol, tenis, voleybol gibi birçok farklı spor dallarına ilişkin analizler, canlı yayınlar ve birçok detayın yer aldığı Sofascore uygulamasına BTK'dan erişim yasağı geldi. 

24 Aralık itibariyle kullanıcılar platforma girmeye çalıştığında, erişim engeli ile karşılaştıklarını bildirdi. Öte yandan BTK, resmi internet sitesinden yasağın getirildiğini doğruladı. 

BTK'DEN SOFASCORE'A ERİŞİM YASAĞI

BTK internet sitesinde erişim yasağına ilişkin yer alan bilgiler şöyle:

sofascore.com, 24/12/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-951950
sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir.
sofascore.com has been blocked by the decision dated 24/12/2024 and numbered 490.05.01.2024.-951950 of Information and Communication Technologies Authority.

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