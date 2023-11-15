Spotify, TikTok'a entegre edildi

Dünyanın en popüler müzik platformlarından Spotify ve Apple Music, TikTok’a entegre edildi.

Shiftdelete'de yer alan habere göre bu adımla birlikte TikTok, kullanıcıların beğendikleri şarkıları uygulamadan çıkmaya gerek kalmadan Spotify listesine eklemesine izin veriyor.

Bunun için de platformdaki videolarda bulunan ve müziklere eklenen “Müzik uygulamasına ekle” seçeneği kullanılacak. Kullanıcılar bu butona bastıklarında o müziği Spotify veya Apple Music’teki “Beğenilen Şarkılar” kısmına ekleyecek.

Eğer Spotify, Apple Music ve Amazon Music gibi uygulamalar arasından sürekli bir seçim yapmak istemezseniz de istediğiniz uygulamayı varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz. Böylece herhangi bir seçim yapmadan direkt kullandığınız müzik platformuna eklemek mümkün.

TikTok’un gerçekleştirdiği bu entegrasyon şimdilik Birleşik Krallık ve ABD’deki normal ve Premium kullanıcıları için kullanımda. Şirketin açıklamasına göre bu adım ilerleyen zamanlarda diğer ülkeler için de kullanıma açılacak.