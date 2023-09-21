Teknolojide dev satın alma

Cisco Systems Inc. yaklaşık 28 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla Splunk Inc. şirketini satın almayı kabul etti. Bu, bilgisayar ağ ekipmanları üreticisi Cisco'nun bugüne kadar yaptığı en büyük satın alma.

Yapılan açıklamada, Cisco'nun hisse başına nakit olarak 157 dolar ödeyeceği belirtildi. Bu, Splunk'ın Çarşamba günkü kapanış fiyatına göre %31'lik bir primi temsil ediyor.

Cisco CEO'su Chuck Robbins, "Birleşik yeteneklerimiz yeni nesil yapay zeka destekli güvenlik ve gözlemlenebilirliğe yön verecek" dedi.