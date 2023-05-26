TikTok, yeni sohbet botunu test etti

TikTok, “Tako” ismini verdiği yapay zeka destekli yeni sohbet botunu test etmeye başladı. Şimdilik yalnızca Filipinler’de seçili kullanıcılarda test edilen model, uygulamadaki kullanıcı deneyimini artırmayı amaçlıyor.

Tako isimli sohbet botundan gelen ekran görüntüleri, Watchful Technologies tarafından The Verge ile paylaşıldı. Görüntülerden, Tako’nun sağ taraftaki profil fotoğrafının üst kısmında yer alabileceği görülebiliyor. Buna tıkladığınızda bir sohbet ekranı açılıyor.

Botun, tıpkı diğerlerinde olduğu gibi çeşitli soruları yanıtlayabildiği ve sohbet edebildiği ifade ediliyor. Platformun Tako için hangi yapay zekâ modelinden yararlandığı konusunda ise bir bilgi yok.

TikTok, keşfetme deneyimini iyileştirmek için test edilen sohbet botunu “sınırlı bir deney” olarak nitelendirdi. Yapay zekâ modelinin ne zaman geniş çapta çıkış yapacağı konusunda ise bir bilgi paylaşılmadı.