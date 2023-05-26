YouTube, bir özelliğini kaldıracağını açıkladı

YouTube, 2017 yılında diğer platformlardakine benzer “hikayeler” özelliğini tanıtmıştı

Ancak şirket tarafından bugün yapılan bir açıklama, YouTube’daki “hikayeler” özelliğinin kapatılacağını aktardı. Buna göre, 26 Haziran sonrasında platforma hikaye paylaşmak mümkün olmayacak.

YouTube hikayeler özelliği, yalnızca 10 binden fazla aboneye sahip içerik üreticileri tarafından kullanılabiliyordu. Bu şekilde yapılan paylaşımlar, Instagram’da olduğu gibi belli bir süre sonra kayboluyordu. Ancak burada süre 24 saat değil, 7 gündü. YouTuber’ların da özelliği kanallarının reklamını yapmak, haberler paylaşmak veya içeriklerinin kamera arkasını göstermek gibi birçok farklı amaç için kullanması amaçlanıyordu.

YouTube, bu kararı TikTok benzeri özelliği Shorts ve içerik üreticilerinin takipçileriyle hızlı bir şekilde gönderi paylaşmasını sağlayan “topluluk gönderileri”ne yoğunlaşmak için aldığını ifade etti.