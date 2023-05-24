TikTok’ta çok fazla zaman geçirenlere para ödenecek

Bir influencer pazarlama şirketi olan Ubiquitous, ortaya çıkan yeni trendleri çok daha kolay keşfedebilmek için, günde 10 saat TikTok videosu izlemeyi kabul edenlere, saat başına 100 dolar ödeyeceğini duyurdu.

Ubiquitous isimli influencer pazarlama şirketi, TikTok’ta ortaya çıkan yeni trendleri çok daha kolay takip edebilmek için bir yarışma düzenliyor. Şirket, yarışmaya katılanlardan seçilecek olan belli kişilere, günde 10 saat TikTok’ta dolaşmaları şartıyla saat başına 100 yani toplamda 1000 dolar ödemeyi teklif ediyor.

Ubiquitous’un bu yarışmasına katılmak için ise belirli şartlar bulunuyor. Bunlar; şirketin YouTube kanalına abone olmak, neden sizi seçmeleri gerektiğine dair 50-100 kelimelik bir yazı yazmak ve yarışmaya başvurduğunuzu belirten bir tweetle Ubiquitous’u etiketlemek.

Twitter’da bunu paylaşmak her ne kadar isteğe bağlı bir şart olarak belirlense de şirket bunun değerlendirme sürecinde artı bir puan olacağını söylüyor. Ubiquitous yaptığı duyuruda; TikTok hesabı olan, platforma aşina, trendleri takip edebilen ve eski trend benzerliklerini tespit edebilen birini aradığını ifade etti.

Yarışmaya başvurular 31 Mayıs tarihinde son bulacak.