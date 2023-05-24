WhatsApp’tan yazıp göndermeyi unutanlar için yeni özellik

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp'ın masaüstü sürümü için yeni bir beta sürüm yayınlandı.

"2.2319.4.0" kodlu bu beta sürüm, uygulama için yeni bir özellik üzerinde çalışıldığını gösterdi.

2.2319.4.0 kodlu WhatsApp masaüstü beta sürümde görülen yeni özellik, bu durumun yakında değişeceğini gösteriyor. WhatsApp, yarıda kalan bir mesaj için, artık tıpkı Telegram'da olduğu gibi bildirim göstermeye başlayacak.

Diyelim ki bir arkadaşınızla konuşurken, yazdığınız mesaj yarıda kaldı. Daha sonra WhatsApp'a girdiğinizde ya da tüm sohbetlerin olduğu menüyü gördüğünüzde, o mesaj ile ilgili olarak "Taslak" şeklinde bir bildirim göreceksiniz. Bu bildirimi gören kullanıcı, o kişiye bir mesaj yazdığını ancak henüz göndermediğini anlayacak.

WhatsApp'ın masaüstü beta sürümünde ortaya çıkan yeni özellik, iOS ve Android ekosistemine henüz sunulmadı.