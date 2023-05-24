Nvidia ve Microsoft'tan yapay zeka için iş birliği

Yeni yapılan duyuruda Nvidia, yapay zeka girişimlerine yönelik Nvidia AI Enterprise'ın Microsoft Azure platformuna entegre olacağını açıkladı.

Bildirilenlere göre yeni entegrasyon, Nvidia RAPIDS gibi 100'den fazla Nvidia AI çerçevesi ve geliştirme aracını Azure kullanıcıları ile buluşturacak. Böylece basit tanımlayıcı ifadelerden yazılı makalelere, resimler, videolar ve müzik gibi içerikler oluşturulabilecek. Ayrıca kuruluşlar, müşteri hizmetleri, pazar araştırması ve diğer uygulamaları geliştirmek için üretken yapay zeka hizmetinden faydalanabilecek.

Konu hakkında yapılan açıklamada Nvidia kurumsal bilgi işlem başkan yardımcısı Manuvir Das, "Yaklaşan üretken yapay zeka uygulamaları hareketiyle, kuruluşlar yeniliği destekleyen güvenli, hızlandırılmış araçlar ve hizmetler arıyor. Nvidia AI Enterprise yazılımı ile Azure Machine Learning'in birleşimi, kuruluşların geliştirmeden üretime kadar uzanan düz ve verimli bir yolla yapay zeka girişimlerini hızlandırmalarına yardımcı olacağını'' söyledi.

An itibariyle Nvidia AI Enterprise, dünya çapındaki tüm işletmeler için Azure Market'te erişime açıldı. Buna ek olarak Nvidia, endüstriyel metaverse uygulamaları için tasarlanan Nvidia Omniverse Cloud platformunun Microsoft Azure'ye eklendiğini söylüyor.