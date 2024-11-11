TÜBİTAK 'ARF Süper Bilgisayar'ı özel sektörün kullanımına açıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, TÜBİTAK bünyesinde devreye alınan "ARF Süper Bilgisayar"ı özel sektörün de kullanması için çağrı hazırlığını tamamladıklarını belirterek, "Yakın zamanda kamuoyuna duyuracağız ve özel sektörümüz bu bilgisayarları yakın zamanda kullanacak." dedi.

Gönüllü, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen "Kamu-BİB'27 (Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği) BİMY'31 (Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri) Bütünleşik Etkinliği" için geldiği Antalya'da değerlendirmede bulundu.

“ARF dünyanın en donanımlı 313'üncü süper bilgisayarı”

Matematikçi ve bilim insanı Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf'ın ismini taşıyan "ARF Süper Bilgisayar"ın, 35 bin dizüstü bilgisayara eşit bilgi işlem kapasitesine sahip olduğu bilgisini veren Gönüllü, ARF'ın dünyanın en donanımlı 313'üncü süper bilgisayarı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 55 bin çekirdekten oluşuyor

Gönüllü, yatırımı 2023'te gerçekleştirilen doğrudan sıvı soğutmalı süper bilgisayar ARF kümesinin, yaklaşık 55 bin çekirdekten oluştuğuna dikkati çekerek, "Sistem, TRUBA'nın kaynak kapasitesi 80 binden fazla hesaplama çekirdeğine erişiyor. ARF ile savunma sanayisinden üretim sektörüne, ilaç tasarımından hastalık tespitine kadar birçok alanda araştırmacıların ihtiyaç duyduğu simülasyonlar eş zamanlı gerçekleştirebilecek." diye konuştu.

Büyük yapay zeka modelleri de geliştirilebilecek

Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak ARF Süper Bilgisayar'ın, yapay zeka teknolojilerinin en önemli parçası olduğunu vurgulayan Gönüllü, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK bünyesinde ARF Süper Bilgisayar'ı devreye aldık. Aynı zamanda AB Süper Bilgisayar ortak girişimi EURO HPC kapsamında kurulan 'MareNostrum'a ortak olduk. Bunu da bu sene devreye aldık. Özel sektörün ARF Süper Bilgisayar'ı kullanması için çağrı hazırlığımızı tamamladık. Yakın zamanda kamuoyuna duyuracağız ve özel sektörümüz bu bilgisayarları yakın zamanda kullanacak."

Gönüllü, dijital ikizlerin oluşturulması, iklim değişiklikleri çalışmaları, yüksek doğruluklu aerodinamik tasarım ve doğrulama çalışmaları gibi büyük sistemlerin uzun süreli modellenmesi ve büyük yapay zeka modellerinin geliştirilmesinin ARF sayesinde mümkün olacağını sözlerine ekledi.