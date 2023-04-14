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Twitter, karakter sınırını yükseltiyor

Sosyal medya uygulaması Twitter, ücretli Blue kullanıcılarının tweet limitini yükselteceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Twitter'ın resmi Twitter Write hesabından duyurduğu üzere şirket, Blue kullanıcılarının 10 bin karakterlik tweet'ler paylaşmasına izin verecek yeni bir özellik tanıttı.

Geçtiğimiz şubat ayında Blue kullanıcıları 4 bin karakterle tweet atmaya başlamıştı.

Bununla birlikte, bu Twitter ayrıca kalın ve italik metin biçimlendirme desteği ekledi.

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