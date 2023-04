Twitter, karakter sınırını yükseltiyor

Twitter'ın resmi Twitter Write hesabından duyurduğu üzere şirket, Blue kullanıcılarının 10 bin karakterlik tweet'ler paylaşmasına izin verecek yeni bir özellik tanıttı.

Geçtiğimiz şubat ayında Blue kullanıcıları 4 bin karakterle tweet atmaya başlamıştı.

Bununla birlikte, bu Twitter ayrıca kalın ve italik metin biçimlendirme desteği ekledi.

We’re making improvements to the writing and reading experience on Twitter! Starting today, Twitter now supports Tweets up to 10,000 characters in length, with bold and italic text formatting.



Sign up for Twitter Blue to access these new features, and apply to enable…