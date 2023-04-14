Twitter, karakter sınırını yükseltiyor

Twitter'ın resmi Twitter Write hesabından duyurduğu üzere şirket, Blue kullanıcılarının 10 bin karakterlik tweet'ler paylaşmasına izin verecek yeni bir özellik tanıttı.

Geçtiğimiz şubat ayında Blue kullanıcıları 4 bin karakterle tweet atmaya başlamıştı.

Bununla birlikte, bu Twitter ayrıca kalın ve italik metin biçimlendirme desteği ekledi.