Twitter'a kripto para özelliği geliyor

Sosyal medya uygulaması Twitter‘a kripto ve hisse senedi alım-satım özelliği geliyor.

CNBC’de yer alan habere göre, yeni özellik bugün itibarıyla kullanıma sunulacak. Şirketin yaptığı açıklamada, kullanıcılar piyasa grafiklerini görüntüleyebilecek.

Twitter’ın, yatırım platformu eToro ile iş birliği yaptığı belirtildi. Platformunda $cashtag uygulamasının genişletileceği ifade edildi.

Donanımhaberin aktardığına göre, Twitter kullanıcıları eToro aracılığıyla doğrudan Twitter üzerinden kripto para ve hisse senedi alıp satabilecek.

eToro’dan yapılan açıklamada, Twitter cashtag’lerinin çok daha fazla enstrümanı ve varlık sınıfını kapsayacak şekilde genişletileceği ifade edildi. Cashtag isimli özellik ile Twitter'da TradingView verileri kullanılarak S&P 500 gibi endeks fonları, şirket hisseleri ve bazı kripto varlıklara ilişkin veriler görüntülenebiliyor. eToro entegrasyonuyla birlikte artık alım satım da yapılabilecek.