Twitter'da en çok takip edilen kişi belli oldu

Twitter'ın sahibi Elon Musk’ın sosyal medya uygulamasında 133.079.858 takipçisi bulunuyor.

Musk, Haziran ayında 100 milyon takipçiye ulaşmış ve bu sayı takip eden aylarda, özellikle satın alımdan sonra artmaya devam etmişti.

Elon Musk, söz konusu takipçi sayısıyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Twitter’da en çok takipçisi olan hesaplar

•Elon Musk: 133.07 milyon

•Barack Obama: 133.04 milyon

•Justin Bieber: 113.3 milyon

•Katy Perry: 108.3 milyon

•Rihanna: 108.2 milyon