Twitter'da oturum açmadan arama yapılamayacak

Sosyal medya uygulaması Twitter, yeni güncelleme ile gelecek özelliğini açıkladı.

Buna göre, platforma kayıtlı olmayan kullanıcılar artık Twitter üzerinde bir şeyler bulmak için hesap oluşturmak zorunda kalacak. Arama yapıldığı an oturum açma sekmesi çıkacak.

Yapılan güncellemeyle oturum açmadan kullanıcılar yalnızca 'Keşfet' sekmesinde seçilmiş tweet listesine erişebilecek. Yani arama alanı tamamen kaldırıldı.

Söz konusu değişikliğin amacının, kullanıcı sayısını yükseltmek olduğu tahmin ediliyor.