Uzun zamandır bekleniyordu. YouTube’da yeni dönem! Süre uzatıldı

Milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılan video platformu YouTube, hem izleyici hem de içerik üreticiler için gelir ve eğlence kapısı.

Kısa videolar son birkaç yılda trend olurken, TikTok ve Instagram’ın ardından YouTube da furyaya katıldı. Şimdi ise diğer rakiplerinin izinden giden firma, kısa video süresinin uzatıldığını duyurdu.

3 DAKİKAYA KADAR SHORTS ÇEKİLEBİLECEK

YouTube tarafından yapılan resmi açıklamaya göre shorts videolar artık 3 dakikaya kadar çekilebilecek. Söz konusu değişiklik teknoloji devi tarafından şöyle açıklandı:

''İçerik üreticilerin geri bildirimlerini dikkate alarak Shorts videolarında süre sınırını yükseltiyoruz. 15 Ekim 2024'ten itibaren uzunluğu 3 dakikayı bulabilen Shorts videoları yükleyebileceksiniz.

Yaklaşan değişikliklerle ilgili bilmeniz gerekenler:

1-3 dakikalık Shorts videoları oluşturma ve bunlardan para kazanma



15 Ekim 2024'ten önce yüklediğiniz videolar aynı kalacak ve dikey yönde çekilmiş olsalar bile kanalınızda uzun video olarak gösterilecek. Şu anda YouTube İş Ortağı Programı'na üyeyseniz, izleme sayfası reklamları aracılığıyla bu videolardan para kazanmaya devam edeceksiniz.

15 Ekim 2024'ten sonra, YouTube Studio uygulamasından veya masaüstü sürümünden uzunluğu 3 dakikayı bulabilen, kare veya dikey Shorts videoları yükleyebileceksiniz.

Şu anda Shorts araçlarını kullanarak en fazla 60 saniyelik Shorts videoları oluşturabilirsiniz. Güncellemeler üzerinde çalışıyoruz ve çalışmalarımız tamamlandığında sizi bilgilendireceğiz.

Şu anda YouTube İş Ortağı Programı'na üyeyseniz bu Shorts videoları, Shorts videosu reklam geliri paylaşımına uygun olacak. Aksi takdirde, bu yeni yüklemeler YouTube İş Ortağı Programı'na uygunluk için Shorts görüntülemelerinize dahil edilecek.

YouTube'da daha uzun Shorts videolarını keşfetme



Kanal sayfaları, ana sayfa ve sıradaki video önerileri gibi Shorts videolarının gösterildiği yerlerin tümünü güncellememiz birkaç haftayı bulacak. Dolayısıyla 1-3 dakika uzunluğunda yeni Shorts videoları yüklediğinizde, bunlar hemen kanal sayfanızda Shorts videosu olarak etiketlenmeyebilir veya YouTube Analytics'te Shorts videosu trafiğinizde gösterilmeyebilir.

60 saniyeden uzun Shorts videoları önerilmeye ve kanal sayfalarında gösterilmeye başladığında size haber vereceğiz.

Telif hakkıyla korunan müzik içeriklerini veya görsel içerikleri kullanma



60 saniyeden uzun Shorts videolarında, telif hakkıyla korunan müzik içeriklerini veya görsel içerikleri kullanamazsınız. Telif hakkıyla korunan içeriğin yer aldığı 1-3 dakikalık bir Shorts videosu yüklemeniz durumunda videonuz engellenir ve izleyicilere gösterilmez. Bu durumda kanalınıza ceza uygulanmaz. Bununla birlikte, videoyu oynatılabilir hale getirmek için hak talebinde bulunulan içeriği yüklemenizden kaldırabilirsiniz.''