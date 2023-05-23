Visa, Polonya'da teknoloji merkezi açacak

Söz konusu merkez aracılığıyla gelecek birkaç yıl içinde 1.500 kişiye istihdam sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Teknoloji Başkanı Rajat Taneja, "Polonya'nın yüksek vasıflı iş gücü ve canlı bilişim sektörü, burayı yeni ödeme çözümleri geliştirmek üzere işe alım yapmamız, iş ortaklarımız ve işletmelerle iş birliği yapmamız için ideal bir yer haline getiriyor." ifadesini kullandı.

Visa Avrupa Üst Yöneticisi Charlotte Hogg da 200'den fazla ülke ve bölgede iş yapan küresel bir şirket olarak, bölgesel teknoloji merkezleri oluşturmanın önemli olduğunu vurguladı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise "Eşsiz küresel deneyimi ve bilgi birikimiyle Visa'nın tüm olası bölgeler arasından ülkemizi seçmesi ve böylece Polonya'nın yeni teknoloji sektöründeki yatırımlar için en iyi yer olma konumunu pekiştirmesi son derece iyi bir haber. Ülkemize son derece yenilikçi yatırımlar getirme konusunda büyük bir potansiyele sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.