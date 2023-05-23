TikTok, yasaklanma kararına yönelik dava açtı

ABD'nin Montana eyaletinde Çinli sosyal medya platformu TikTok uygulaması tamamen yasaklandı. Montana Valisi Greg Gianforte, şubat ayında eyalet meclisinden geçen yasa tasarısını imzaladı. Böylece Montana, ülkede TikTok'u yasaklayan ilk eyalet oldu.

Eyalet tarafından alınan kararının ardından TikTok, Amerika'nın Montana eyaletine karşı dava açtı.

ABD Montana Bölge Mahkemesi'nde açılan davada, Montana yasasının iptal edilmesi, uygulanmasının kalıcı olarak engellenmesi ve anayasaya aykırı ilan edilmesi isteniyor.

Oksijen'de yer alan habere göre davada TikTok, yasağın asılsız spekülasyonlardan başka bir şeye dayanmadığını ve uygulamanın Çin hükümetine bilgi sağlayabileceği iddialarına hiçbir destek sağlamadığını iddia ediyor.

Montana yasası, Google Play Store ya da Apple'ın App Store'u gibi herhangi bir kuruluşa, bir kişinin uygulamaya eriştiği, erişme olanağı sunulduğu ya da indirdiği her gün için 10 bin dolar ceza keserek uygulamanın eyalet içinde indirilmesini yasaklıyor.