WhatsApp'a "Kızlara özel" yeni paket geldi: "Ben sadece bir kızım"
Mesajlaşma uygulaması bu kez "kızlara özel" bir paket hizmete sundu. "Ben Sadece Bir Kızım" isimi ile eklenen çıkartma paketi, diğerlerinden farklı olarak daha kaliteli ve daha iyi animasyonlar sunuyor.
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir çıkartma paketi eklendi. "Ben Sadece Bir Kızım" olarak isimlendirilen bu çıkartma paketi, uygulamanın tüm sürümlerinde kullanılabiliyor.
Webtekno'nun haberine göre WhatsApp'ın yeni çıkartma paketi, diğerlerinden biraz farklı. Çünkü şirket, bu kez ilk kez "Lottie" formatında çıkartma paketi oluşturdu. Bu da Ben Sadece Bir Kızım paketinin yüksek görüntü ve efekt kalitesi sunacağı anlamına geliyor.
WhatsApp'ın yeni çıkartma paketi böyle görünüyor: