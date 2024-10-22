  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. WhatsApp’a yıllardır beklenen özellik geliyor: Her cihazdan yapılabilecek
Takip Et

WhatsApp’a yıllardır beklenen özellik geliyor: Her cihazdan yapılabilecek

Uzun yıllardır ısrarla istenilen özellik nihayet WhatsApp’a geliyor. Meta, her cihazdan kişi eklemeye izin verecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
WhatsApp’a yıllardır beklenen özellik geliyor: Her cihazdan yapılabilecek
Takip Et

WhatsApp için bu yıl gelen yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Sosyal medya devi Meta, hem mevcut kullanıcıyı kaybetmemek hem de kitlede artış için WhatsApp’ı sil baştan değiştirdi.

Gerek tasarım gerek özellik bakımından kapsamlı güncellemeler alan WhatsApp, çok uzun zamandır
istenilen bir özelliği daha test etmeye başladı.

HERHANGİ BİR CİHAZDAN KİŞİ EKLENEBİLECEK

Kullanıcılar bilgisayar, telefon ve tabletten ayrı ayrı giriş yaptığı WhatsApp uygulamasında ne yazık ki sadece telefondan kişiler ekleyebiliyordu.

Bu noktada çok fazla eleştirilen Meta, geç de olsa düğmeye bastı. Artık önümüzdeki günlerde yayınlanacak bir güncelleme ile kişileri sadece telefondan eklemek zorunda kalmayacaksınız. Giriş yaptığınız diğer cihazlardan da rehbere kişi eklemek mümkün olacak.

Engdadget.com’un haberine göre Çoklu cihaz iletişim aracı, "önümüzdeki haftalar ve aylarda" kademeli olarak kullanıma sunulacak. Böylece telefonlarınıza ek olarak diğer cihazlarınızdan da kolayca kişi ekleyebileceksiniz.

Teknoloji
Düşman tanklarına göz açtırmayacak: ROKETSAN’dan ‘SAHA EXPO 2024’ öncesi ‘Pusu’ sürprizi
Düşman tanklarına göz açtırmayacak: ROKETSAN’dan ‘SAHA EXPO 2024’ öncesi ‘Pusu’ sürprizi
Playstore.com’da, ON Dijital Bankacılık’tan yeni müşterilere özel kampanya
Playstore.com’da, ON Dijital Bankacılık’tan yeni müşterilere özel kampanya
Milyonlarca iPhone kullanıcısını sevindiren gelişme: Önümüzdeki hafta geliyor
Milyonlarca iPhone kullanıcısını sevindiren gelişme: Önümüzdeki hafta geliyor
X güncellemeye gitti! Artık verilerinizi size sormadan kullanacak!
X güncellemeye gitti! Artık verilerinizi size sormadan kullanacak!
Milli SİHA’lar ‘GÖKKURT’ ile gücüne güç katacak! Daha uzağı vurabilecek
Milli SİHA’lar ‘GÖKKURT’ ile gücüne güç katacak! Daha uzağı vurabilecek
Samsung'dan yeni katlanabilir telefon: Galaxy Z Fold Special Edition tanıtıldı
Samsung'dan yeni katlanabilir telefon: Galaxy Z Fold Special Edition tanıtıldı