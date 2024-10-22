WhatsApp’a yıllardır beklenen özellik geliyor: Her cihazdan yapılabilecek

WhatsApp için bu yıl gelen yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Sosyal medya devi Meta, hem mevcut kullanıcıyı kaybetmemek hem de kitlede artış için WhatsApp’ı sil baştan değiştirdi.

Gerek tasarım gerek özellik bakımından kapsamlı güncellemeler alan WhatsApp, çok uzun zamandır

istenilen bir özelliği daha test etmeye başladı.

HERHANGİ BİR CİHAZDAN KİŞİ EKLENEBİLECEK

Kullanıcılar bilgisayar, telefon ve tabletten ayrı ayrı giriş yaptığı WhatsApp uygulamasında ne yazık ki sadece telefondan kişiler ekleyebiliyordu.

Bu noktada çok fazla eleştirilen Meta, geç de olsa düğmeye bastı. Artık önümüzdeki günlerde yayınlanacak bir güncelleme ile kişileri sadece telefondan eklemek zorunda kalmayacaksınız. Giriş yaptığınız diğer cihazlardan da rehbere kişi eklemek mümkün olacak.

Engdadget.com’un haberine göre Çoklu cihaz iletişim aracı, "önümüzdeki haftalar ve aylarda" kademeli olarak kullanıma sunulacak. Böylece telefonlarınıza ek olarak diğer cihazlarınızdan da kolayca kişi ekleyebileceksiniz.