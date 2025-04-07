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WhatsApp'tan yeni özellik: Aramalar sessize alınabilecek

WhatsApp, arama deneyimini iyileştirecek yeni özellikler getirmeye hazırlanıyor. Sesli ve görüntülü aramaları etkileyecek yenilikler şu anda WhatsApp Android beta sürümde test ediliyor. - Kaynak: donanimhaber.com

Haber Merkezi
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WhatsApp'tan yeni özellik: Aramalar sessize alınabilecek
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WhatsApp, iPhone’larda artık varsayılan arama ve mesajlaşma uygulaması olarak ayarlanabiliyor. Yakında sesli ve görüntülü aramalar için yeni özellikler eklenecek.

WhatsApp Android beta uygulamasında aramayı sessize alma, aramayı seçmeden önce kamerayı kapatma ve görüntülü arama için emoji tepkileri gibi arama deneyimini daha da iyileştirecek yeni seçeneklere rastlandı.

WhatsApp aramalara gelecek yeni özellikler

Donanımhaber'de yer alan bilgiye göre, WhatsApp sesli aramalar için sessize alma düğmesi geliyor. Mute düğmesi, bildirim panelinde görünecek ve kullanıcının mikrofonu sessize alırken aramayı yanıtlamasına olanak tanıyacak. İkinci özellik, gelen görüntülü aramalar için. Kullanıcının görüntülü aramaya yanıt vermeden önce kamerayı kapatmasına olanak tanıyacak.

Bu, kameranın önüne çıkmadan önce hazırlanmak için vakte ihtiyacı olan veya ilk etapta kamerada görünmek istemeyen kullanıcılar için faydalı olacak. Üçüncü özellik, görüntülü aramalar için emoji tepkileri. Bu, görüntülü aramaya katılanların gerçek zamanlı olarak emojilerle tepki vermesine olanak tanıyacak.

Tüm bu yeni özellikler, şu anda WhatsApp Android 2.25.10.16 sürümü yükleyen sınırlı sayıda beta kullanıcısına sunuluyor.

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