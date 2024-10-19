Windows 11’in yeni güncellemesinde mavi ekran hatası: Şikayetler giderek artıyor

Microsoft’un geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürdüğü yeni Wİndows 11 24H2 güncellemesi, yeni özellkler ve performans iyileştirmeleriyle geldi.

Ancak güncellemeyi yükleyen çok sayıda kullanıcı, çeşitli hatalarla karşı karşıya kaldıklarını bildirdi. 8 GB’lık eski Windows kopyasının silinememe hatası başta olmak üzere, imleç kaybolma ve mavi ekran sorunları baş kaldırdı.

Microsoft ay sonunda yeni bir düzeltme güncellemesi yayınlayacağını açıklarken, kullanıcılar bu kez de mavi ekran hatalarıyla boğuşuyor.

MAVİ EKRAN HATASI BAŞ GÖSTERDİ

Windows 11 24H2 güncellemesi, popüler ses yazılımı Voicemeeter kullanan bilgisayarlarda sorunlara yol açtığı için Microsoft tarafından engellendi. 24H2 sürümü, birçok önemli özelliği barındırıyor olmasına rağmen, Voicemeeter yüklü sistemlerde mavi ekran hatasına yol açıyor.

Söz konusu hata, Voicemeeter sürücüsünün 24H2 kurulduktan sonra Windows 11’in bellek yöneticisiyle etkileşime girmesiyle oluşuyor. Bellek yönetiminde yaşanan bir hata, sistemin çökmesine ve mavi ekrana vermesine neden oluyor. Microsoft, kullanıcıların sorundan etkilenmesini önlemek için güncellemeyi düzelteceğini söyledi.

Yaşanan hata nedeniyle Voicemeeter yüklü bilgisayarlarda Windows Update, 24H2 güncellemesini indirmeye açmayacak. Microsoft ayrıca Güncelleştirme Yardımcısı veya Medya Oluşturma Aracı gibi yöntemlerle güncellemeyi yüklemeyi de önermiyor.