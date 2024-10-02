Windows bilgisayarlar küllerinden doğacak! Microsoft 1 yıldır beklenen güncellemeyi yayınladı

Senelerdir Windows hatalarıyla boğuşan Microsoft, Windows 10 ve Windows 11 güncellemeleriyle sorunların büyük çoğunluğunu kapattı.

Kullanıcılar için yayınlanan en son güncelleme Windows 11 iken, ABD’li yazılım devi kısa süre önce düzenlediği etkinlikte yeni güncellemesi Windows 11 24H2’yi de duyurdu. Üstelik etkinliğin ardından güncelleme kullanıcılara da sunuldu. Peki bu güncellemede neler yeni?

WINDOWS 11 24H2 GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI

Microsoft’un ‘tamamen yeni bir işletim sistemi’ olarak tanımlandırdığı Windows 11 24H2 güncellemesi, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara sunuldu.

Halihazırda Windows 11 yüklü tüm bilgisayarlarda kullanılabilen bu yazılım, çok sayıda hatayı düzeltirken aynı zamanda yepyeni özellikleri de beraberinde getirdi.

Windows 11 2024 Güncelleştirmesi veya diğer adıyla 24H2 sürümü, Wi-Fi üzerinden dosya indirme, belgeleri sıkıştırma ve enerji kullanımını yönetme gibi temel bilgisayar işlevlerini artırdı.

WINDOWS 11 24H2 İLE GELEN YENİLİKLER

-Daha fazla enerji tüketimi kontrolü: Bilgisayarınızın pili olmasa bile, prize takılıyken artık güç tüketimini azaltma seçeneği var.

-Süper şarjlı işitme cihazları: Bluetooth LE Audio’yu destekleyen işitme cihazlarınız varsa, bunları bilgisayarınıza bağlayabilir ve doğrudan ses akışı sağlayabilir, ses seviyelerini ve dengesini ayarlayabilirsiniz.

-Daha hızlı internet: Wi-Fi 7 standardına uygun yeni bir yönlendirici türü var ve bu cihazlar Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 6E'ye göre daha yüksek hızda veri gönderebiliyor. Bilgisayarınız artık evde veya ofiste bu yönlendiricilerden en iyi şekilde yararlanabilecek, böylece dosyaları daha hızlı indirebilir ve yüksek hızda çalışan daha fazla cihaza sahip olabilirsiniz.

-Daha kolay Wi-Fi paylaşımı: Ayarlar uygulamasında, Wi-Fi ağınızda oturum açmak için bilgileri gösteren bir QR kodu açabileceksiniz, böylece diğer cihazları hızlı bir şekilde bağlayabilirsiniz.

-Zengin arka planlar: Zengin arka planlar. Cihazınız veya ekranınız yüksek dinamik aralık veya HDR sinyallerini destekliyorsa, .JXR dosya uzantısını kullanan bir görüntü dosyası seçebilir ve bunu masaüstü arka planınız yapabilirsiniz. Sonuç, bir görüntünün açık ve koyu kısımları arasında daha yüksek kontrast sağlayacaktır.

-Mobil dosyaları kontrol etme: Telefonunuzu Bluetooth üzerinden bilgisayarınıza bağlarsanız, Ayarlar uygulamasında telefonunuzdaki dosyaları Dosya Gezgini uygulaması içindeki bir klasörde gösterecek bir kontrolü açabilirsiniz. Bu, telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlamaya kablosuz bir alternatiftir.

-Daha küçük saat: Saatin Sistem tepsisinde daha az yer kaplamasını sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için Ayarlar uygulamasını açın, Saat ve dil'i seçin. “Sistem tepsisinde saat ve tarihi göster” altında, ‘Kısaltılmış saat ve tarihi göster’ yazan yeni bir seçenek bulacaksınız.

-Sıkıştırma seçenekleri: Dosyalarınızı 7-Zip veya .tar biçiminde paketlemek istiyorsanız artık bir program indirmeniz gerekmiyor. Dosya Gezgini'nde bir grup dosya seçin, sağ tıklayın, “Sıkıştır...” seçeneğinin üzerine gelin ve ardından ZIP, 7z veya TAR seçeneklerinden birini seçin. Ya da sıkıştırma düzeyini artırıp azaltabileceğiniz ve bir sıkıştırma yöntemi seçebileceğiniz bir kutu getiren “Ek seçenekler ”i seçebilirsiniz.

YENİ ÖZELLİKLERE NASIL ERİŞİRİM?

Windows 11 24H2 güncellemesi kademeler halinde sunuluyor. İlk olarak manuel ISO dosyaları yayınlanırken, kullanıcılar temiz kurulumla bu güncellemeyi yükleme şansına sahip oldu.

Diğer kullanıcılar ise Ayarlar uygulamasını açıp Windows Update bölümüne giderek yeni güncellemeyi indirebilir. Ancak Windows Update ayarlarındaki ‘’En son güncelleştirmeleri kullanıma hazır olur olmaz al’’ seçeneğini etkinleştirmeyi unutmayın.

Kaynak: Microsoft Blog

Derleme: ekonomim.com