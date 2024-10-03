Windows'un ikonik uygulamasına veda! Tam 28 yıl sonra kullanımdan kaldırıldı

Microsoft, uzun süredir kaldırılmasıyla gündeme gelen ikonik uygulamasının fişini resmen çekti. Windows 11 24H2 güncellemesini tüm dünyada bilgisayarlara sunmaya başlayan teknoloji devi, yeni işletim sistemiyle birlikte yıllara meydan okuyan WordPad'i de kaldırdı.

WordPad'in kaldırılıp kaldırılmayacağı epeydir tartışma konusuydu. Kullanıcıların bir kısmı basit ve faydalı olduğunu düşündüğü metin biçimlendirme uygulamasının kaldırılmasından memnun kalmadıklarını belirtirken, bir kısmı da bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyor.

WORDPAD WINDOWS'DAN KALDIRILDI

Uygulamanın kaldırılmaya başladığına dair sinyaller ilk olarak Windows 11 Canary sürümünde ortaya çıkmıştı. Geliştiriciler için aylar önce yayınlanan sürümde, artık WordPad'in sistemde yer almadığı fark edildi. Şimdi ise teknoloji devi, 24H2 güncellemesini yayınlamasının ardından 28 yıllık uygulamayı rafa kaldırdı.

Birkaç gün önce tüm dünyada yayınlanan 24H2 güncellemesini bilgisayarlarınıza yüklerseniz, WordPad otomatik olarak kaldırılmış olacak.

WORDPAD NEDEN KALDIRILDI?

Bu sorunun cevabı aslında çok basit. Daha akıcı ve modern bir işletim sistemi deneyimi sunmayı amaçlayan Microsoft, birçok eski uygulaması gibi WordPad'i de kaldırmayı tercih etti. Teknoloji devi daha modern ve güncel uygulamaların kullanılması yönünde adımlar atmaya devam ediyor.

Öte yandan WordPad'in kaldırılmasının arkasında bir neden daha yatıyor. Windows 11'in yeni güncellemesiyle birlikte artık entegre bir metin düzenleyicisi bulunmuyor. Microsoft, .doc ve .rtf gibi zengin metinli belgeler için Microsoft Word'ü, .txt gibi düz metinli belgeler için de Windows Not Defteri'nin kullanılması gerektiğini belirtti.

İlk olarak 28 yıl önce, Windows 95 ile piyasaya sürülen WordPad, sorunsuz ve ücretsiz zengin metin biçimlendirmesi sunuyordu; Notepad bunu sunmazken Microsoft'un Office'i ise premium bir eklentiye ihtiyaç duyuyordu.