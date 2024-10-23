X çöktü mü, Twitter neden girilmiyor? Instagram ve Facebook’a neden girilmiyor?

Ankara’da TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısının ardından yayın yasağı getirildi. Bununla birlikte sosyal medyada da erişim sorunları yaşanmaya başladı. Çok sayıda kullanıcı X, eski adıyla Twitter’da erişim sorunu yaşadığını bildirdi. Peki X çöktü mü, Twitter’a neden girilmiyor?

Konuya ilişkin X’ten açıklama gelmezken, Downdedector’e çok sayıda kullanıcı Türkiye’de erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi. WhatsApp ve Instagram’da şu an için sorun bulunmazken, X’e erişim sorunları yaşanıyor. X çöktü mü? X’e neden girilmiyor

X, FACEBOOK VE INSTAGRAM’ ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

Terör saldırısına ilişkin peş peşe görüntülerin yayınlanmasının ardından X’te erişim sorunu yaşanmasının, bant daralmasından kaynaklandığı söyleniyor.

Bazı paylaşımlar kaldırılırken, bunun yanında kullanıcılar ana sayfada akışın sağlanamadığını, görüntülerin geç yüklendiğini bildirdi.

INSTAGRAM VE FACEBOOK’A DA ERİŞİM SORUNU

X’e ek olarak Meta’nın sosyal medya platformlarında da şu an için erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar benzer şekilde Facebook ve Instagram’da da sorun yaşadığını bildirdi.