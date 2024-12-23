X Premium abonelik ücretine zam geldi

Popüler sosyal medya platformu X, abonelik ücretlerinde büyük bir artışa gitti. Aylık ücretlerdeki değişiklikle birlikte, reklamları görmek istemeyen kullanıcılara sunulan X Premium+ üyeliğine yüzde 156 oranında bir zam yapıldı.

Yıllık abonelik 8 bin tl

X Premium+ abonelikleri, mevcut kullanıcılar için de pahalılaşacak. Hali hazırda Türkiye'de aylık 300 TL ve yıllık 3 bin 139 TL’ye sunulan X Premium+ üyeliği yeni fiyatlandırmaya göre, aylık abonelik ücreti 770 TL, yıllık abonelik ücreti ise 8 bin TL olacak.

Zamlı tarife ne zaman geçerli olacak?

X, Premium Plus abonelik ücretlerinin 21 Aralık 2024’te güncelleneceğini duyurdu. Bu tarihten itibaren yeni aboneler, güncellenmiş fiyatlarla üyelik alacak. Mevcut aboneler ise, 20 Ocak 2025’ten önce yenileme işlemi yapmaları durumunda eski tarifeden ücretlendirilecekler. Ancak, 20 Ocak 2025 ve sonrasındaki fatura dönemlerinde, tüm aboneler yeni ücret tarifesine tabi olacak.

Kullanıcılar tepkili

Elon Musk’ın X platformu, Premium Plus abonelerine reklamları kaldırma, özel içeriklere erişim ve çeşitli avantajlar sunuyor. Ancak yapılan bu zam, kullanıcılar arasında tepkilere yol açtı.