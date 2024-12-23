Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuru: Ayrımcılık olarak nitelendiriyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Twente deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesinde Hollanda ekibi, güvenliğin sağlanamayacağını gerekçe göstererek Beşiktaş taraftarının stada alınmayacağını açıklamıştı.

Beşiktaş, karşılaşmanın başka bir şehir veya ülkede oynanması için UEFA'ya başvuru yaptığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"FC Twente ile karşılaşacağımız UEFA Avrupa Ligi müsabakasını güvenliğin sağlanamayacağını bizzat belediye başkanı Roelof Bleker’in ifade ettiği Enschede şehrinde oynamak istemiyoruz. Beşiktaş JK olarak; FC Twente-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçının iki kulüp taraftarlarının dostça ve güvenli bir şekilde tribünlerinde yer alabileceği bir başka kentte ya da ülkede oynanması için UEFA’ya başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."