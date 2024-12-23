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Ünlü sigorta devi Aviva, rakibini 4,6 milyar dolara satın alıyor

İngiltere merkezli sigorta şirketi Aviva, rakibi olan Direct Line'ı 4,65 milyar dolara satın alma kararı aldı.

Haber Merkezi
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Ünlü sigorta devi Aviva, rakibini 4,6 milyar dolara satın alıyor
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İngiliz sigortacılık devi Aviva, rakibi Direct Line'ı 3,7 milyar sterlin (4,65 milyar dolar) tuarında, nakit ve hisse senedi karşılığında satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Aralık ayının başında ön anlaşmaya varılmıştı

Şirketlerin bugün yaptıkları açıklama ile duyurulan satın alma işleminin ardından İngiltere'nin en büyük araç ve konut sigortacılığı şirketi oluşmuş olacak.

Aviva ve Direct Line, Aralık ayının başlarında bir ön anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Aviva'nın İngiltere devralma kuralları uyarınca resmi bir teklifte bulunması veya ayrılması için Noel Günü'ne kadar zamanı vardı.

 

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