Demir cevheri tatil öncesi stok yenileme umutlarıyla yükseldi

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Mayıs ayı demir cevheri, sabah işlemlerini %0,97 artışla 781 yuan/ton (107,01 dolar) seviyesinden tamamladı. Kontrat, seansın başlarında 762,5 yuan/ton ile 19 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Ocak ayı demir cevheri, erken saatlerde 99,8 dolar ile 19 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra, TSİ 06.26'da %0,96 artışla 101,6 dolar/tona çıktı.

Analistler, yaklaşan tatil öncesinde Çinli çelik üreticilerinin alım yapacağı beklentisinin çelik üretiminde kullanılan ana maddeye bir miktar destek sağladığını söyledi.

Mysteel danışmanlık şirketinin verilerine göre, günlük ortalama sıcak metal üretimi beşinci hafta üst üste düşüş gösterdi. Verilere göre, üretim 20 Aralık'a kadarki haftada haftalık bazda %1,3 düşerek 2,29 milyon ton ile Ekim başından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Çinli çelik üreticileri genellikle 28 Ocak'ta başlayacak olan Çin Yeni Yılı öncesinde, tatil sırasında ve sonrasında üretim ihtiyaçlarını karşılamak için stok biriktiriyor.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla %0,13 ve %1,45 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri yükseldi. İnşaat demiri %0,52, sıcak haddelenmiş rulo %0,44, filmaşin %0,25 ve paslanmaz çelik %1,17 arttı.